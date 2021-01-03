شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة» تغلق مركز «عناية خاص»: لا يوجد غير الممرضات.. والأهالي: «هاتوا البديل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور مهدي هيهوب، مدير إدارة العلاج الحر، بحملة لتنفيذ قرار غلق أحد مراكز العناية المركزة الخاصة، لعدم وجود مدير فني بالمركز ولا طبيب عناية مركزة، ولا يتواجد سوي طاقم التمريض فقط بالمركز، و9 من المرضى المحتجزين في غرف العناية بالمركز.

طالب أهالى المرضي بتوفير أماكن بديلة في غرف العناية المركزة في المستشفيات الحكومية لنقل ذويهم إليها لاستكمال علاجهم فيها قبل غلق المركز.

وأكد الأهالي أنهم اضطروا إلى اللجوء إلى المركز لفشلهم في إلحاقهم بأقسام العناية المركزة في المستشفيات الحكومية، وأوضح «سعيد محمد» أن والدته محتجزة في المركز بعد إصابتها بفيروس كورونا وعدم تمكنه من العثور على مكان داخل مستشفيات العزل، مناشدًا محافظ البحيرة التدخل لتوفير مكان لنقل المصابين قبل تنفيذ قرار الغلق.

وأكد أحد العاملين الإداريين في المركز أنه لم يتم إخطارهم بقرار الغلق وأن المركز مرخص ومطابق لشروط الترخيص ويشرف عليه طبيب أمراض صدرية.

ومن ناحيته قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، توفير أماكن عناية مركزة في المستشفيات الحكومية لنقل المصابين إليها قبل تنفيذ قرار غلق المركز الموجود في مدينة دمنهور.