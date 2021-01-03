شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: حفر بالوعات أمطار بالعجوزة.. وتركيب «إنترلوك» بشارع شهاب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت فرق من حي العجوزة، الأحد، بصب قواعد خرسانية لأعمدة الانارة بشارع طنطا ضمن الخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

وقالت محافظة الجيزة في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تم إزالة جمالون حديد مخالف في ٥٥ شارع عبدالمنعم رياض وإصلاح كسر بماسورة مياه في شارع الثبات أمام مستشفى الموظفين، وشارع الأمين تقاطع شارع الهادى، وتم رفع المياه المتراكمة، كما تم تطهير للبالوعات بشارع لبنان وجزيرة العرب، وإصلاح كسر بماسورة مياه قطرها ٣٠٠ مم بشارع الحجاز.

وأشارت إلى أنه تم استكمال تركيب بلاط انترلوك وفرد بالرمل وتركيب بردوردة بسور مدرسة بشارع الحوتية، وتركيب بلاط إنترلوك بعد حفر طوارئ تليفونات بشارع شهاب، وعمل أسفلت وترميم في بعض الشوارع التابعة للحى شارع جول جمال مع شارع فوة وشارع الأمل، بعد حفر لبالوعات أمطار، وشارع الفرات مع جامعة الدول بعد حفر كهرباء وبالوعات أمطار.