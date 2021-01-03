شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان يستقبل «الدماطي» استعدادًا لبدء الدراسات العليا بكلية الآثار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، الأحد، الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق، ورئيس لجنة قطاع الاثار بالحرم الجامعي بصحاري في اسوان.

وأكد رئيس جامعة أسوان على أن الهدف من الزيارة هو العمل على زيادة الدعم الفنى وتفقد كلية الآثار تمهيدا لبدء الدراسات العليا بكلية الآثار بأسوان وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور بدوى إسماعيل عميد كلية الاثار بالاقصر وعضو لجنة الاثار بالمجلس الاعلى للجامعات والدكتور غريب محمود طه عميد كلية الاثار بأسوان والدكتور عمر أبوزيد وكيل كلية الاثار بأسوان.

وقام الدكتور أحمد غلاب بمرافقة الدكتور ممدوح الدماطي والوفد المرافق بجولة تفقدية بالجامعة للوقوف على أحدث المستجدات والتطورات الحقلية والتعليمية والميدانية والإمكانيات اللوجستية والموارد البشرية بالكلية.

وعلى هامش الزيارة، قدم الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان للدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق درع وميدالية جامعة أسوان تكريما لمجهوداته في مجال الاثار واسهاماته العلمية في خدمة قطاع الاثار والنهوض به.

وناقش اللقاء تطوير كليه الآثار جامعة أسوان ودورها في أفريقيا والاهتمام بالحفاظ على المواقع الأثرية بأفريقيا وبحث سبل التعاون بين اليونسكو وكليه الآثار جامعة أسوان والمشروعات في مجال الآثار والمتاحف.