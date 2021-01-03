شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات محافظة قنا يستقبلون عددًا من المواطنين للاستماع إلى شكواهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا وحازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد، الأحد، عددًا من المواطنين للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والقائمين على برنامج تكافل وكرامة بمديرية التضامن وذلك لسرعة بحث الطلبات المقدمة من المواطنين طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك .

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية، إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية، مشددا على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفوري لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين.