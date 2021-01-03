شكرا لقرائتكم خبر عن غلق فرعي «كارفور» في الإسكندرية لمخالفتهما إجراءات مواجهة كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مخافظة الاسكندرية حملة مكبرة من إدارات حي وسط الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الصحة، مساء الأحد، أاستهدفت «هايبر كارفور» وعدد من المحال التجارية بمركز «سيتي سنتر» التجاري بدائرة قسم شرطة محرم بك، حيت تم إغلاق «الهايبر».

وأغلقت حملة مماثلة من حي المنتزه أول، اليوم، فرعا آخر لـ«هايبر كارفور» بمركز «سيتي لايت» التجاري بمنطقة السيوف بطريق مصطفى كامل.

وتأتي حملات إغلاق المركزين بسبب عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا تظهر زحاما غير مسبوق بالمركزين التجاريين، وتكدس المواطنين دون الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، داخل المركزين وذلك تزامنا مع التخفيضات والعروض السنوية.

يشار إلى ان الحكومة بدات اليوم تطبيق غرامات فورية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بعد تخطى حاجز الإصابات بالفيروس أكثر من 1000 إصابة يوميا.

ووفقا لمجلس الوزراء، تُحصل غرامة فورية بقيمة 50 جنيهًا على غير الملتزم بارتداء الكمامة، وغرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه للمنشآت المخالفة، مع غلق المنشأة إداريًا لمدة أسبوع.

ويشمل القرار ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسي وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة.

غلق فرعي "كارفور" بالإسكندرية لمخالفتهما إجراءات مواجهة كورونا - فيديو وصور

غلق فرعي "كارفور" بالإسكندرية لمخالفتهما إجراءات مواجهة كورونا - فيديو وصور

غلق فرعي "كارفور" بالإسكندرية لمخالفتهما إجراءات مواجهة كورونا - فيديو وصور

غلق فرعي "كارفور" بالإسكندرية لمخالفتهما إجراءات مواجهة كورونا - فيديو وصور

غلق فرعي "كارفور" بالإسكندرية لمخالفتهما إجراءات مواجهة كورونا - فيديو وصور

غلق فرعي "كارفور" بالإسكندرية لمخالفتهما إجراءات مواجهة كورونا - فيديو وصور

غلق فرعي "كارفور" بالإسكندرية لمخالفتهما إجراءات مواجهة كورونا - فيديو وصور

غلق فرعي "كارفور" بالإسكندرية لمخالفتهما إجراءات مواجهة كورونا - فيديو وصور

غلق فرعي "كارفور" بالإسكندرية لمخالفتهما إجراءات مواجهة كورونا - فيديو وصور