شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم قنا»: تجهيز استديو لبث المراجعات النهائية للإعدادي والثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تجهيز أستديو بإحدى قاعات المدارس الثانوية بمدينة قنا لبث المراجعات النهائية لطلاب الشهادات الإعدادية والثانوي العام عبر صفحة المديرية، على أن يقوم التوجيه العام بترشيح أكفأ المعلمين في كل مادة والاستفادة من تجهيزات القاعة كسبورة ضوئية.

جاء ذلك في خلال ترأس وكيل الوزارة اجتماع لمناقشة خطة عمل المديرية والإدارات التعليمية في تلك الفترة الحرجة والذي عقد بقاعة المديرية في حضور سعيد حسن رئيس مجلس الأمناء والمهندس مسلم ابو الحسن مدير عام التعليم الفني وصابر زيان مدير عام الشؤون التنفيذية ومصطفى قاسم مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومديري عموم الادارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية ومديري الإدارات النوعية بالديوان وأعضاء التوجيه المالي والإداري بالمديرية.

وشدد «خالد» على الالتزام بالكتب الدورية الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ومحافظ قنا ومراجعة ارتداء الكمامات داخل دواوين المديرية والادارات التعليمية والمدارس وتشكيل غرفة عمليات دائمة بالديوان لمتابعة الحالة الصحية للمعلمين والطلاب وإعداد تقرير يومي لموافاة غرفة العمليات بالوزارة وديوان عام المحافظة بالمستجدات.

وأضاف أنه تم إلغاء عمل يوم السبت للمدارس ودمج المدارس المسائية والصباحية في الفترة الصباحية مع تقسيم الحضور إلى مجموعات لتحقيق التباعد الآمن وتطبيق نسبة حضور لا تقل عن 50% لكل مدرسة وعدم خضوع الوظائف الإشراقية من غير اصحاب الحالات المرضية غير المستقرة من التناوب وتحفيز المعلمين والطلاب على التفاعل مع المنصات والوسائل التقنية التي اتاحتها الوزارة.

تجهيز ستديو ليث المراجعات النهائية بقنا

تجهيز ستديو ليث المراجعات النهائية بقنا