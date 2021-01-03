شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التعديات على الطريق العام بالطالبية.. واستكمال توسعة «ترعة الزمر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت مجهودات حملة إزالة التعديات على الطريق العام بشارع عز الدين عمر وامتداد العروبة بحي الطالبية بالجيزة، الأحد، وتم ضبط حالة بناء مخالفه بشارع عبدالنبي السواح من عثمان محرم وتم تسليم المخالف لقسم شرطة الطالبية لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

فيما تواصلت جهود حي العمرانية في متابعة أعمال التوسعة والتطوير بشارع ترعه الزمر جارى أعمال فرد طبقة الدقشوم بالجزء من نصرالدين حتى شارع الشعب، وجار رفع المخلفات الصلبة ودفن كبلات الكهرباء تمهيدا للرصف وذلك تحت إشراف وكيل الوزارة محمد نور الدين رئيس حي العمرانية والإدارات المعنية.