شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يصدر بيانًا حول نتائج مفاوضات «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر السودان بيانا جديدا حول نتائج الاجتماع السداسي الذي عقد اليوم بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، بدعوة من وزيرة التعاون الدولي بجنوب افريقيا، دكتورة جي باندورا، بحضور خبراء الاتحاد الافريقي والمراقبين الدوليين للنظر في إمكانية إستئناف مفاوضات ملء و تشغيل سد النهضة.

وذكر البيان الذي بثته وكالة الأنباء السودانية ان الدول الثلاث استعرضت خلال الإجتماع مواقفها بشأن إمكانية التوصل إلى صيغة تسمح باستئناف المفاوضات في ظل التطور الايجابي بتقديم الخبراء الأفارقة لمذكرة إتفاق للدول الثلاث.

وقد رحب السودان بهذا التطور واعتبره غير كافي في ظل عدم تحديد دور واضح للخبراء في تسهيل التفاوض وإقتراح حلول في القضايا المستقبلية.

وخلص الإجتماع إلى تبني مقترح السودان بتخصص هذا الأسبوع لأجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين.

وطلبت الدكتورة جي باندورا، أن تخصص هذه الاجتماعات لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين الدول الثلاث على أن تعاود الاجتماعات الثلاثية انعقادها في يوم الأحد 10 يناير على أمل أن تختتم المفاوضات بنهاية شهر يناير الحالي وقبل انتهاء رئاسة جنوب افريقيا لدورة الإتحاد الإفريقي.