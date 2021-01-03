شكرا لقرائتكم خبر عن عضو شعبة الأدوية: بروتوكول علاج كورونا متوفر بالصيدليات بأسعار ثابتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، حقيقة ما يتردد على مواقع السوشيال ميديا بشأن نقص أدوية كورونا بالصيدليات.

وقال عوف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج «صالة التحرير» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»،:«جميع أدوية كورونا وبروتكول العلاج متوفرة بالصيدليات وبأسعار ثابتة».

وتابع:«ما يتم نشره على السوشيال ميديا من أدوية وعقاقير لفيروس كورونا كميات مهربة من الخارج لا أنصح بتناوله كما أنه لا رقابة على أسعارها لذلك هي تباع بأسعار مرتفعة».