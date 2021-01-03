شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: لا نقص أكسجين بمستشفى الحسينية.. والخزان يستوعب 6 آلاف لتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن 4 حالات مصابة بكورونا توفيت في مستشفى الحسينية، مشيرًا إلى أن الحالات كانت متقدمة، واثنان منهم كانا على جهاز التنفس الصناعي.

وتابع غراب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «نفس المستشفى ضمت حالتين مصابتين بكورونا لم يحدث لهما شيئًا، فضلا عن وجود أطفال بالحضانات»، مؤكدًا وجود فروق زمنية بالساعات بين الحالات الأربع التي توفيت.

ولفت محافظ الشرقية إلى أنه تفقد مستشفى الحسينية، مشيرا إلى أن لجنة من وزارة الصحة توجهت إلى المستشفى في الواحدة صباح اليوم.

وأكد عدم وجود نقص بالأكسجين، لافتا إلى أن الخزان المخصص يستوعب 6 آلاف لتر، فضلا عن وجود خزان إضافي.

وتابع: «إجراءات المستشفى جيدة، لكن ممارسات المواطن غير جيدة، وتم تحويل المسؤول عن الأمن إلى التحقيق كونه سمح لمواطن بتصوير المرضى داخل العناية المركزة»، مؤكدا أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع المخزون الاستراتيجي للأكسجين مع المحافظين بصفة يومية.

وأوضح أن محافظ الشرقية تضم 25 مستشفى عزل، إضافة إلى مستشفيات الحميات والصدر.