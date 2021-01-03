شكرا لقرائتكم خبر عن حملات للنظافة والتجميل ورفع كفاءة نظافة الشوارع والحدائق بأحياء الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة الجيزة، الأحد، بحملات للنظافة والتجميل لرفع كفاءة نظافة الشوارع والحدائق بنطاق أحياء الطالبية، الدقي، الهرم، العجوزة، جنوب الجيزة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالدفع بعدد (2) فرقة عمال نظافة ومعهم عدد (2) سيارة نصف نقل وذلك لأعمال النظافة والتجريد بشارع ترسا، والدفع بسيارة مكبس وعمال نظافة وذلك لأعمال تفريغ الصناديق بشارع ترسا، وبفرقة الغسيل ومعهم عدد (2) سيارة نافوري وذلك لأعمال الغسيل بشارع ترسا وتم الدفع بعدد (2) سيارة كنس آلي وذلك للعمل بشارع ترسا.

كما تم الدفع بعدد (1) كلارك شوكة وذلك لأعمال رفع السيارات من جانبي الطريق والجزيرة الوسطى لتوسعة الطريق بشارع ترسا، وبفرقة الحدائق ومعهم الأدوات اللازمة وسيارة محملة بالأشجار وتم زراعتها بشارع المحولات، وبفرقة الحدائق ومعهم الأدوات اللازمة وسيارة نصف نقل وذلك لأعمال قص وتهذيب الأشجار بالجزيرة الوسطى بشارع الهرم.

وفي حي الدقي تم الدفع بفرقة عمال نظافة ومعهم سيارة نصف نقل وذلك لأعمال النظافة والتجريد بشارع جمال سالم من مصدق، والدفع بفرقة عمال نظافة ومعهم سيارة نصف نقل وذلك لأعمال النظافة والتجريد بميدان الصحابة، كما تم الدفع بفرقة عمال نظافة ومعهم سيارة نصف نقل وذلك لأعمال النظافة والتجريد بميدان عثمان بن عفان.

وفي حي الهرم تم البدء العمل في تصميم شعار تحيا مصر بمثلثة رقم 6 بميدان الرماية.

واستكمال العمل في تصميم شعار محافظة الجيزة بمثلثة رقم 5 أمام فندق موفنبيك بميدان الرماية.

والدفع بفرقة الحدائق ومعهم الأدوات اللازمة وسيارة محملة بالطمي وتم فرد وتسوية الطمي بمثلثة المريوطية – نزلة الدائري .

أما في حي العجوزة فتم الدفع بفرقة الحدائق ومعهم الأدوات اللازمـة وسيـارة نصـف نقـل محملة بالنجيلة سابقة التجهيز وتم فردها بالجزيرة الوسطى بشارع جزيرة العرب.

وفي حي جنوب الجيزة تم الدفع بفرقة عمال نظافة ومعهم سيارة نصف نقل وذلك لأعمال النظافة والتجريد بشارع السودان.