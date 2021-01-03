شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد جميع الإجازات الرسمية في مصر عام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية المواعيد الرسمية للاجازات أو العطلات الرسمية لهذا العام 2021، والتي تبدا خلال أيام بعيد الميلاد المجيد، الخميس 7 يناير، وتنتهي بالمولد النبوي الشريف يوم 18 اكتوبر.

وفيما يلي جميع الاجازات والعطلات الرسمية لعام 2021 :

- الخميس 7 يناير 2021: أجازة عيد الميلاد المجيد

- الإثنين 25 يناير 2021: أجازة عيد الشرطة وثورة يناير

- الأحد 25 أبريل 2021: أجازة عيد تحرير سيناء

- السبت 1 مايو 2021: أجازة عيد العمال

- الإثنين 3 مايو 2021: أجازة عيد شم النسيم

- الخميس 13 مايو إلى السبت 15 مايو 2021: أجازة عيد الفطر المبارك

- الأربعاء 30 يونيو 2021: أجازة ثورة 30 يونيو

- الإثنين 19 يوليو 2021: أجازة يوم وقفة عرفات (وقفة عيد الاضحى)

- الثلاثاء 20 يوليو إلى الجمعة 23 يوليو 2021: أجازة عيد الأضحى المبارك

- الجمعة 23 يوليو 2021: أجازة عيد الثورة

- الإثنين 9 أغسطس 2021: أجازة رأس السنة الهجرية

- الأربعاء 6 اكتوبر 2021: أجازة عيد القوات المسلحة

-الإثنين 18 أكتوبر 2021: أجازة المولد النبوى الشريف