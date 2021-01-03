شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان يجتمع بمجلس اتحاد الطلاب المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، بمجلس اتحاد الطلاب بتشكيله المنتخب للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١، بمقر الحرم الجامعي بصحاري، بحضور الطالب محمد يوسف صيام رئيس اتحاد الطلاب ونائبه ورؤساء اللجان ومساعديهم بالاتحاد.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء المجلس الجدد لفوزهم في ماراثون الانتخابات بكل صدق وشفافية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وتحمل المسئولية التي حملوا أمانتها على عاتقهم وأن يكونوا همزة وصل بين الطلاب وإدارة الجامعة في تلبية كافة احتياجاتهم، مؤكداً أن الجامعة داعمة لكل الأنشطة الطلابية وتقف خلف مصلحة الطلاب في المقام الأول.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أنه خلال الاجتماع تم مناقشة الخطة المستقبلية لعمل المجلس خلال وبعد الإجازة الإستثنائية المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات ضمن تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، موجها بالسير قدماً في تنفيذ كامل أنشطتهم المختلفة من خلال التباعد الاجتماعي «اون لاين»، إلتزاماََ بقرارات المجلس الأعلى للجامعات وعدم مخالفتها للحفاظ على صحة الجميع.

وأشار إلى أهمية التواصل والتفاعل الإيجابي من خلال منصات التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني بين إدارة الجامعة والطلاب والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الطلاب الكترونيا.

ووجه رئيس الاتحاد ومجلسه الشكر لرئيس الجامعة وإدارة الجامعة على دعمه الكامل لمجلس الاتحاد بتنفيذ كافة الأنشطة الطلابية أونلاين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.