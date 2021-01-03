"عايزين فدية بالدولار"..الأمن العام يضبط المتهمين بخطف طفل فى قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة إختطاف طفل 6 سنوات وطلب فدية 100 الف دولار مقابل إطلاق سراحه فى قنا.

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من ربة منزل 45 سنة أنه أثناء لهو طفلها رفقة طفل آخر أسفل العقار سكنهما بدائرة مركز فرشوط بأمن قنا بقيام 4 مجهولين يستقلون سيارة ملاكي "لم يتمكن أحد من التقاط أرقامها " باختطافه داخل سيارة ملاكي وطلب خاطفيه مبلغ 100 ألف دولار فدية لإطلاق سراحه .

وتوصلت تحريات فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن قنا إلي أن وراء ارتكاب الواقعة 4 متهمين مقيمين بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، اعترفوا وأضاف الثالث بعلمه بثراء والد المختطف لعمله بالخارج لكونه يقيم بجوار مسكنهم فاتفق مع الباقين على إختطاف الطفل ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراحه لمرورهم بضائقة مالية .

وفى سبيل ذلك قام بمراقبة الطفل وإخباره باقي المتهمين بنزوله من مسكنه للهو أمامه فتوجهوا بسيارة ملاكي "مُستأجرة ضُبطت "وقاموا باختطافه.

أمكن تحرير الطفل المختطف من مكان احتجازه بمسكن المتهم الأول بدائرة قسم قنا وإعادته لأهليته .

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمكافحة الجريمة في شتي صورها خاصة جرائم التعدي علي النفس القتل ، الخطف وتحديد وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة .