«ألا تكفيك صورة هذه الممرضة!».. دار الإفتاء تعلق على واقعة مسشتفى الحسينية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علقت دار الإفتاء، مساء الأحد، على صورة ممرضة مستشفى الحسينية في محافظة الشرقية.
كانت صور ومقاطع فيديو عديدة انتشرت لإحدى الممرضات التي تجلس منهارة، قيل إنها أصيبت بهذه الحالة عقب وفاة عدد من مرضى كورونا في العناية المركزة بمستشفى الحسينية لنفاد الأكسجين والمعدات الطبية اللازمة لإنقاذ المرضى.
وقالت دار الإفتاء في منشور بحسابها الرسمي على «فيسبوك» تضمن نشر صورة ممرضة مستشفى الحسينية: «رجاء من كل مصري.. التزم بالإجراءات الاحترازية، البس الكمامة!».
وأضافت: «ألا تكفيك صورة هذه الممرضة التي تملَّكها الخوف من كثرة الوفيات حولها؟».
ومضت دار الإفتاء قائلة: «ألا تكفيك صورة هؤلاء الممرضات اللاتي أنهكهنَّ التعب من علاج المرضى»، مؤكدة أن «كل القائمين على علاج المرضى أبطال ونثمِّن جهودهم».
وختمت بالقول: «نحن المصريين علينا عبء كبير في تعديل السلوك والمحافظة على الصحة والتزام الإجراءات الاحترازية من المرض أيضًا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء».
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