شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السكة الحديد» يتفقد القطارات لمتابعة تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقّد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، الأحد، العمل بمحطة القاهرة لمتابعة تنفيذ تحصيل الغرامات الفورية المقررة تجاه المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات داخل المحطات بأماكنها المفتوحة أو المغلقة وبالقطارات بكافة درجاتها.

وحرص رئيس الهيئة على استصحاب القطارات والتوجيه للركاب وتحصيل الغرامات للمخالفين بنفسه كأحد العاملين المنوط بهم فرض حالة النظام وتطبيق القانون بصرامة وحزم دون تهاون حرصا على سلامة الركاب مستقلى قطارات السكة الحديد.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تنفيذ الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بفرض غرامة فورية قدرها خمسون جنيهًا على المواطنين المخالفين للإجراءات الوقائية بعدم ارتداء أقنعة الوجه.

وطالبت الهيئة المواطنين مرتادي مرفق السكة الحديد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصًا على سلامة الجميع، وتطبيقًا للقرارات المُعلنة في هذا الشأن وتتمنى الهيئة القومية لسكك حديد مصر السلامة لجميع أفراد الشعب المصري .