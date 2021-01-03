شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يستقبل وفد مؤسسة «مكسيم» الخيرية للتنمية والخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الأحد، وفد مؤسسة مكسيم الخيرية للتنمية والخدمات خلال زيارتهم للاقصر وعلى رأسهم رئيس مجلس أمناء المؤسسة نجلاء عبدالحميد جودة السحار، كما ضم الوفد إيمان رشوان عضو مجلس الإدارة والعقيد محمد ريتون المدير التنفيذى وسامح شكر الله عزيز منسق المحافظات وصلاح فتحى رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر.

ومن المقرر ان تقوم المؤسسة بتوزيع 240 كرتونة مواد غذائية وكمامات وكحول للأهالى بمدن إسنا والأقصر بالتعاون مع جمعية رعاية المرضى بإسنا وجمعية الأنبا كاراس بالأقصر، كما يتم بحث سبل دعم وتنمية المرأة بالمحافظة من خلال دعم المشروعات المقدمة لهن.

وأوضحت نجلاء عبدالحميد جودة السحار رئيس مجلس أمناء مؤسسة مكسيم الخيرية للتنمية والخدمات، إن هدف المؤسسة العمل على العطاء والبذل من أجل اسعاد الاخرين، والعمل على تحقيق أحلام البسطاء حيث ان العطاء نعمة تعنى انكار الذات والتجرد من الانانية فيصبح المال بالنسبة لك وسيلة لإسعاد الأخر.

بدوره، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على الدور المجتمعى الفعال الذي تقدمه مؤسسة مكسيم الخيرية للتنمية والخدمات في التنمية على مستوى الجوانب العمرانية والطبية والتعليمية والمجتمعية .