شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. ميناء العريش البحري يستقبل أول سفينة تجارية بعد تطويره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل ميناء العريش البحري بشمال سيناء، غدا الاثنين، أول سفينة تجارية، بعد تطويره.

وأكد علاء الدين عطوة، مدير عام العلاقات العامة بديوان عام المحافظة، أنه سيتم استقبال أول سفينة تجارية بميناء العريش البحري بعد تطويره، وذلك الساعه الثانية عشر والنصف ظهرا غد الاثنين بحضور اللواء دكتور عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

بدوره وجه المحافظ الشكر إلى رئيس الجمهورية، بفضل توجيهاته بأن بعمل الجزء القديم من الميناء بالتوزاي مع عمليات التطوير التي تتم، مؤكدا على أن الميناء جاهز لاستقبال سفن الشحن.