شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالتين تعدٍ على أرض زراعية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، بقيادة عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة ارمنت، الأحد، حملة لإزالة مخالفات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية في المهد.

وأكد عاشور أن الحملة أسفرت عن إزالة عدد ٢ مخالفة تعدي بالبناء على أرض زراعية في المهد ،حيث تم إزالة مخالفة تعدي بالبناء على أرض زراعية بالطوب على مساحة ٢٠٠م٢ بناحية إصلاح أرمنت الوابورات .

وتمت الإزالة يدوي بمعرفة عمال الوحدة المحلية لتعذر دخول المعدات حفاظاً على الزراعات كما تم فك شدة خشبية معده لصب سقف مسلح على مساحة ٣٠٠م٢ بحوض على عوض. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة، وتمت أعمال الحملة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومسئولي التنظيم.

وأوضح أن ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.