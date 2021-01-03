شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قويسنا: تحصيل 30 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد النمر، رئيس مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، إنه تم تشكيل لجنة للمرور على المحلات التجارية والكافيهات ومواقف سيارات الأجرة بمدينة قويسنا للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف أنه تم تحصيل 30 غرامة، وفقا للإجراءات التي نص عليها قرار رئيس الوزراء لعدم ارتداء الكمامات ضمن الاجراءت الاحترازية ضد فيروس كورونا.