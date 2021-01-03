وكيل «تعليم قنا» يكرم الفائزين في مسابقة الكاريكاتير

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الطالبات الفائزات بالمراكز الأول والثاني والخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير الحي، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم في ضوء تحدى جائحة كورونا وتشجيع التنافس من المنزل عبر تقنية الفيديو في شهر ابريل الماضي.

وفازت الطالبة ندى أيمن بالمركز الأول والطالبة ميرا مدحت بالمركز الثاني، الطالبتان بمدرسة جنوب قنا الإعدادية بنات، بينما فازت الطالبة شهد محمد عبده بالمركز الخامس من مدرسة قنا الاعدادية بنات.

وكيل تعليم قنا يكرم الفائزين فى مسابقة الكاريكاتير

وكيل تعليم قنا يكرم الفائزين فى مسابقة الكاريكاتير

كما كرم مدير تعليم قنا سميرة على محمد موجه عام الصحافة بالمديرية تقديرا لرعاية الطالبات وتحقيق مراكز متقدمة في مسابقات الاذاعة المدرسية ومعارض الصحف.

وأشاد خالد بتميز وبراعة الطالبات وحثهن على تنمية الموهبة ووجه الشكر لأولياء أمورهن وأخصائيات الصحافة المشرفات على نشاط الطالبات.

وكيل تعليم قنا يكرم الفائزين فى مسابقة الكاريكاتير

وكيل تعليم قنا يكرم الفائزين فى مسابقة الكاريكاتير