شكرا لقرائتكم خبر عن 3 منافذ لبيع منتجات الصوب الزراعية بالخارجة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة في الوادي الجديد، إنه تم تخصيص 3 منافذ تابعة للوحدة المحلية بالمدينة لببع منتجات الصوب الزراعية.

وأكد الطماوي، أنه تقرر طرح الخضر والفاكهة من منتجات الصوب الزراعية شمال المدينة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق الخارجي بنسبة 50 %، في 3 منافذ هي منفذ الوحدة المحلية أمام مقر مديرية التنظيم والإدارة، ومنفذ بميدان البساتين، ومنفذ خلف ديوان عام المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأضاف إنه سيتم طرح هذه المنتجات بصفة دورية للمواطنين، مع تنفيذ حملات تفتيش متواصلة بالتنسيق مع التموين والصحة وحماية المستهلك، لضمان توافر السلع والمنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.