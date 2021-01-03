شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 34 حالة شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء 34 حالة شفاء جديدة، بجانب تسجيل 4 حالات ايجابية بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تسجيل 34 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد، بجانب تسجيل 4 حالات ايجابية بالفيروس.

وأضاف أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 234 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1138 حالة، وبلغ عدد الوفيات 66 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة في مارس الماضي.