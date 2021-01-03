شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي على 454 مواطنًا ضمن «حياة كريمة» في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الأحد، إنه تم الكشف الطبي على 454 مواطنًا، ضمن أعمال القافلة الطبية المجانية لأهالي قرية بغداد بمركز باريس، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.

وأوضح «محروس» أن القافلة أنهت أعمالها مساء أمس السبت، بعدما استمرت أعمالها على مدار يومين، وتضمنت القافلة تخصصات طبية، هي: «الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان»، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة.

وأكد أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.