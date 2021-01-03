شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة على منشآت ومطاعم ومحال الإسكندرية لتطبيق إجراءات مواجهة كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية، الأحد، حملة مكبرة على المنشآت والمطاعم والمحال، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، بمشاركة ممثلين عن كل من: «الطب البيطري والصحة والقوى العاملة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي».

من جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إن الحملة أسفرت عن تغريم المحال الغير مطبقة للإجراءات الاحترازية سواء للعاملين أو المترددين عليها بشارع ٤٥ بإجمالي مبلغ ٢١ ألف جنيه.

وأضافت رئيس حي المنتزه أول، أن الحملة أسفرت عن غلق مقهى غير مطبق للإجراءات الاحترازية، وتغريم 4 حالات إشغالات طريق مع مصادرة كل الإشغالات، بالإضافة إلى تغريم كل فرد غير مرتدي للكمامة.

يشار إلى أن الحكومة بدأت، اليوم، تطبيق غرامات فورية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بعد تخطي حاجز الإصابات بالفيروس أكثر من 1000 إصابة يوميًا.

ووفقا لمجلس الوزراء، تُحصَّل غرامة فورية بقيمة 50 جنيهًا على غير الملتزم بارتداء الكمامة، وغرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه للمنشآت المخالفة، مع غلق المنشأة إداريًا لمدة أسبوع.

ويشمل القرار ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسي وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة.

حملة مكبرة على منشأت الاسكندرية لتطبيق إجراءات مواجهة كورونا - صور

حملة مكبرة على منشأت الاسكندرية لتطبيق إجراءات مواجهة كورونا - صور

حملة مكبرة على منشأت الاسكندرية لتطبيق إجراءات مواجهة كورونا - صور

حملة مكبرة على منشأت الاسكندرية لتطبيق إجراءات مواجهة كورونا - صور

حملة مكبرة على منشأت الاسكندرية لتطبيق إجراءات مواجهة كورونا - صور

حملة مكبرة على منشأت الاسكندرية لتطبيق إجراءات مواجهة كورونا - صور

حملة مكبرة على منشأت الاسكندرية لتطبيق إجراءات مواجهة كورونا - صور

حملة مكبرة على منشأت الاسكندرية لتطبيق إجراءات مواجهة كورونا - صور

حملة مكبرة على منشأت الاسكندرية لتطبيق إجراءات مواجهة كورونا - صور

حملة مكبرة على منشأت الاسكندرية لتطبيق إجراءات مواجهة كورونا - صور