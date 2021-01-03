شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أحداث مشتسفى الحسينية.. محافظ المنوفية يتابع موقف الأكسجين في المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، إن جهود الأطقم الطبية والقيادات التنفيذية بقطاع الصحة في مواجهة كورونا رسالة ودور وطني في هذه المرحلة الحرجة في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وقدم المحافظ الشكر لقيادات مديرية الصحة بالمحافظة على ما يقدموه من جهود مضنية لقطاع الصحة ومتابعة موقف الأكسجين الطبي أولا بأول لضمان تقديم خدمة طبية أفضل لمصابي كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، الأحد، بحضور نائب المحافظ، وذلك لمتابعة الموقف الحالي للأكسجين الطبي بجميع مستشفيات المحافظة وحجم الاحتياجات.

وتابع محافظ المنوفية الموقف الحالي لكورونا، والتأكد من توافر كل الخدمات الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في التعامل مع مصابي كورونا وحالات الاشتباه وكذا المسار الآمن حفاظًا على أرواح المواطنين، موجهًا قيادات الصحة بتكثيف المتابعة الدورية بكل المستشفيات لتذليل العقبات والوقوف على مدى الاحتياجات الضرورية وتوفير الاكسجين أولا بأول حسب احتياج كل مستشفى.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التواصل الدائم وتقديم الخدمة الصحية الجيدة لمواطني المحافظة، مؤكدًا أنه لا يدخر جهدًا في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى واتخاذ كل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مناشدًا أهالي وأبناء المحافظة الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات.

يأتي ذلك بعد وفاة عدد من المصابين بفيروس كورونا في قسم العزل بمستشفى الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية، وادعاء ذوي الضحايا أن سبب الوفاة يرجع إلى نقص الأكسجين في المستشفى.