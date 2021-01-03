شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تناشد المواطنين الالتزام بارتداء الكمامة.. وتحذر من الغرامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ناشدت محافظة الجيزة مواطنيها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الالتزام بارتداء الكمامة حفاظًا على السلامة العامة لمجابهة تفشي فيروس كورونا. وحذرت محافظة الجيزة المواطنين من فرض الغرامة الفورية وقدرها 50 جنيهًا، والتي تم تطبيقها بدءًا من اليوم الأحد على كل المخالفين. الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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