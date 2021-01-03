شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 2 مليون يورو.. إنشاء أول معمل افتراضي ذكي لتنمية مهارات طلاب الجامعة اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إنه سيتم تدشين مشروع بحثي جديد يستهدف تنمية مهارات الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل بتمويل قدره ٢ مليون يورو، مقدم من الاتحاد الأوروبي وشركاء أوروبيين.

وأوضح أن المشروع يأتي في اطار اهتمام الجامعة بدعم الأبحاث العلمية التي تخدم المجتمع، مؤكدا أن هناك أولوية لتوجيه البحث العلمى لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشيراً إلى أن المشروع البحثى الجديد تنفذه كلية الهندسة بالجامعة لإنشاء أول معمل افتراضى ذكى التعليم عن بعد، وتنمية مهارات الطلاب الرقمية.

بدوره، قال الدكتور عمرو الطويل عميد كلية هندسة التصميم الابداعى بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة حصلت على مشروع ممول من الاتحاد الأوربى بمبلغ 2 مليون يورو، بالتعاون مع 3 شركاء أوربيين و7 جامعات من مصر والجزائر والأردن لانشاء أول معمل افتراضى في مصر، بمواصفات عالمية يحاكى المعامل الحقيقة لتدريب الطلاب على احدث المهارات والجدارات والتجارب، حيث يستخدم الطالب أدوات باحدث تكنولوجيا الواقع الافتراضى وتكنولوجيا الواقع المدمج.

وأضاف أن المعامل الافتراضية توفر للطلاب بيئة تعليم مصطنعة أو خيالية تحاكى المعامل الحقيقية، وتعد أحدث المستجدات التكنولوجية، حيث تضم أحدث أجهزة كمبيوتر وبرمجيات علمية ووسائل اتصال متقدمة تمكن الطلاب من اجراء التجارب العلمية الرقمية عن بعد، وتكرارها ومشاهدة التفاعلات والنتائج ويمكن الحصول منها على نتائج تقترب من المعامل الحقيقة، مؤكد على اهمية هذا المشروع في دعم منظومة التعليم الهجين، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وجهود مؤسسات التعليم العالي في تطوير الوسائل التعليمية لمواكبة الظروف المستجدة والواقع الجديد للتعليم العالي.

وأوضح أن المشروع البحثي يستهدف أيضا إعداد مجموعة من المناهج التطبيقية لتنمية المهارات الفردية لطلاب الهندسة والعلوم والتكنولوجيا لمواكبة سوق العمل والذى يواكب تكنولوجيا الاتصالات والثورة الصناعية الرابعة، والتحكم والذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن المشروع بدأت الجامعة في تنفيذه فعليا، ويمتد لثلاث سنوات منها عام ونصف، للتطوير وباقي المدة للتجريب والتنفيذ.