شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ووكيل «الصحة» يتفقدان تطوير المستشفيات وتوافر أدوية ومستلزمات كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأحد، جولة تفقدية تفقد خلالها مستشفيات الحميات وبنها التعليمي وكفر شكر المركزي، ورافقته الدكتورة سعاد حتاتة، وكيل مديرية الصحة، للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد.

كما تابع المحافظ ووكيل المديرية أعمال التطوير التي تجري بحميات بنها والمستشفي التعليمي، حيث استمع المحافظ إلى شرح لأقسام المستشفى وعدد أَسِرّة العناية المتوسطة والمركزة، كما استمع إلى إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا، بالتنسيق مع مستشفيات العزل، وصرف الأدوية لحالات العزل المنزلي.

وفي مستشفي حميات بنها، شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تركيب شبكة الغازات وتانك الأكسجين، خلال الأسبوع الجاري، وإدخال المستشفي الخدمة ليسهم في زيادة عدد الأَسِرّة من 45 سريرًا إلى 105 أَسِرّة، وفي مستشفي كفر شكر وجه المحافظ أيضًا بسرعة ضخ الأكسجين بالتانك لاستقبال المرضي.

وأكد المحافظ استمرار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد بمختلف مدن المحافظة.

محافظ القليوبية ووكيل الصحة يتفقدان تطوير المستشفيات وتوافر أدوية ومستلزمات كورونا

محافظ القليوبية ووكيل الصحة يتفقدان تطوير المستشفيات وتوافر أدوية ومستلزمات كورونا

محافظ القليوبية ووكيل الصحة يتفقدان تطوير المستشفيات وتوافر أدوية ومستلزمات كورونا

محافظ القليوبية ووكيل الصحة يتفقدان تطوير المستشفيات وتوافر أدوية ومستلزمات كورونا

محافظ القليوبية ووكيل الصحة يتفقدان تطوير المستشفيات وتوافر أدوية ومستلزمات كورونا