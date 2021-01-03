شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يناقش تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى مركزي أشمون والشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقياً موسعاً لمناقشة الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية في إطار مبادرة «حياة كريمة» تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير وتنمية (1000) قرية ريفية على مستوى الجمهورية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري وتحقيق تنمية مستدامة، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، ووفد قيادة المنطقة المركزية العسكرية والمستشار العسكري للمحافظة، وممثل مديرية الأمن.

وأكد أبوليمون، على أن محافظة المنوفية، حظيت بمركزين (أشمون والشهداء) ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بإجمالي مستهدف (81) قرية بواقع (27 ) قرية بمركز الشهداء و(54) قرية بمركز أشمون، بالإضافة إلى العزب والنجوع، وذلك بهدف رفع قدرات البنية التحتية والأساسية لتلك القرى فضلاً عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم وضع الأولويات والاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، وفقا لمعايير حددها مجلس الوزراء، ومن أههما «قطاع مشروعات محطات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والكهرباء والغاز والطرق ومشروعات اجتماعية وشبابية، كما تشمل الأولويات إنشاء مواقف وأسواق نموذجية ورفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى وتأهيل وتبطين الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية لتقديم خدمات أفضل لسكان القرى وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية.

وقد أكد محافظ المنوفية، على أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية وبما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية.