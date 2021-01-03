شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: تطبيق الغرامة الفورية على 460 مواطنا خالفوا ارتداء الكمامة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأحد، التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

ورافق المحافظ خلال جولته العميد أمجد محفوظ، مدير إدارة مرور القليوبية، والمهندس علي عبدالستار، رئيس مدينة بنها، حيث تابع التزام الموظفين والمواطنين المترددين على عدد من المصالح الحكومية واماكن تقديم الخدمة، بارتداء الكمامات الواقية.

وقال المحافظ، إنه تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية، بدأ، اليوم الأحد، تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث قامت الإدارة العامة لمرور القليوبية بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بحملات مكبرة بدأت منذ الصباح الباكر، وأسفرت عن توقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا على 460 مواطنًا ومواطنة، وفي حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وشدد المحافظ على عدم السماح بدخول أي موظف أو مواطن جميع المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا إذا كان مرتديًا للكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، لارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، موجهًا إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.

محافظ القليوبية يتابع تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

محافظ القليوبية يتابع تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

محافظ القليوبية يتابع تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

محافظ القليوبية يتابع تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

محافظ القليوبية يتابع تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

محافظ القليوبية يتابع تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا