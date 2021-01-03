شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: الموافقة على إنشاء مبنى للإدارة التعليمية بالفشن.. ورفع 98 طن من القمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد هانى عنيم، محافظ بنى سويف، تقريرا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة المهندس محمود سعد، والذي تضمن الإشارة إلى قيام الوحدة، بحملة ميدانية بقرى أقفهص وشنرا وتلت وأبسوج، بهدف متابعة التزام أصحاب المحلات، والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية، بقرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، لتحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة، مع التشديد على تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، وضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والمتابعة اليومية بالتعقيم والتطهير المستمر لتجنب الغلق الكامل للمنشئات وتجنب الآثار الإقتصادية التي تنتج عن هذه الخطوة والذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وأضاف المحافظ، أن التقرير تضمن القيام بعقد المجلس التنفيذى للمركز بحضور جميع مديري الإدارات ورؤساء القرى، للتأكيد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة بالمدينة والقرى، لسرعة تنفيذ خطة المحافظة في مواجهة تداعيات انتشار العدوى بفيرس كورونا، ومناقشة إجراءات تخصيص قطعة أرض بالمدينة لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي ومبنى الإدارة التعليمية، علاوة على متابعة إجراءات تخصيص قطعة أرض أخرى، بقرية أبسوج، لإقامة محطة للصرف الصحي بساحل إدريس.

كما قامت الوحدة بتكثيف الجهود في ملف النظافة للحفاظ على المستوى الحضاري للمدينة، تماشيا مع أعمال التنمية الجاري في مختلف القطاعات، حيث تم الدفع بفرق مجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية من سيارات نصف نقل ولوادر للقضاء على تجمعات القمامة، والتي تمكنت من رفع 98 طن من القمامة والمخلفات بالحي البحري والقبلي، وشارع سعد زغلول وشارع الجيش، وشارع القيسارية، وشارع كورنيش الإبراهيمية، وقرى الفنت، وإقفهص وشنرا.