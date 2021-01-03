شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، حملات التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والهيئات والمستشفيات والطرق والمصالح الحكومية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها، ضمن الخطة الشاملة التي أقرتها الدولة والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس، وبناءً على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية.

حيث أشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على اعمال رش وتعقيم المصالح الحكومية، والمنشآت الخدمية بالمدينة، بالإضافة إلى رش وتطهير المدارس، والمصالح الحكومية، والأماكن العامة، والشوارع، ووجهات المنازل، والمحلات التجارية، والمساجد بقرية كوم الحجر، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتابع على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرش والتطهير بالشوارع، وكذا بمحيط المصالح الحكومية، ومكاتب البريد ومستشفى قلين، بالإضافة إلى متابعة اعمال التطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والفرعية بقلين المحطة والبلد، وكذا بقرية كفر المرازقة وتوابعها، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الرش والتطهير بالمصالح الحكومية بالمدينة، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال رش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وكذا بالمنشآت الحكومية، والمساجد بالقري، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشرَف احمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال تطهير وتعقيم الوحدة المحلية والمدارس بقرية الكوم الطويل، وكذا العمل على رفع كفاءة الخدمات بالقرية، وذلك بالتنسيق مع وحدة الملاريا.