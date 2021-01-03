شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاجتماع السداسي حول سد النهضة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت منذ قليل فعاليات الاجتماع السداسي الذي يُعقَد عبر تقنية الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي.

واستأنف مصر والسودان وأثيوبيا، اليوم الأحد، مفاوضات سد النهضة التي دعت إليها جنوب أفريقيا التي تترأس الاتحاد الأفريقي حاليا بعد توقف لشهر كامل، بمشاركة السفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، اللذان سيشاركان في اللقاء الذي سيتم استئنافه بعد انقطاع امتد لنحو شهر في أوائل نوفمبر، بدون إحراز أي تقدم، بسبب مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض.

ويشارك من الجانب السوداني وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ووزير الري والمهندس ياسر عباس، الموارد المائية والري، في الاجتماع الوزاري لمفاوضات سد النهضة، والذي يترأسه بانا دورا وزير التعاون الدولي بجنوب إفريقيا التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي .

وتناقش الاجتماعات المقترحات السودانية بمنح دور أكبر للاتحاد الإفريقي عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانوني ملزم للسودان ومصر وأثيوبيا، وسيتم النظر في المسودة التفاهمية التي أعدها خبراء الاتحاد الإفريقي للوصول لاتفاق مرض للأطراف الثلاثة.