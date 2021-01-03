شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن الظواهر الجوية المتوقعة حتى السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد، عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من غداً الاثنين حتى السبت المقبل 09 يناير 2021:

يوم الإثنين 04 يناير 2021 :

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ): على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة صباحاً: تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء 05 يناير 2021 :

شبورة مائية كثيفة صباحاً: تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء 06 يناير 2021 :

شبورة مائية كثيفة صباحاً: تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الخميس 07 يناير 2021:

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الجمعة 08 يناير 2021 :

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت 09 يناير 2021 :

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض المناطق، كما يتم تحديث التنبؤات يومياً.

الظواهر الجوية من الاثنين حتى السبت 9 يناير 2021 by Karima Hassan on Scribd