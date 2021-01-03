شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 350 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تنفيذ أعمال محطة مياه صان الحجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال إنشاء محطة مياه صان الحجر، بمركز ومدينة الحسينية، والتي ستعمل بطاقة إنتاجية 51 ألف م3 / اليوم كمرحلة أولي، من اجمالي 102 ألف م3 / اليوم، وبتكلفة إجمالية بلغت 350 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ 8 مشروعات بقطاع مياه الشرب بنطاق المحافظة بتكلفه إجمالية مليار و282 مليون جنيه، وذلك لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين والمساهمة في القضاء على ضعف وصول مياه الشرب للمنازل بمراكز شمال المحافظة.

وشدد المحافظ، على الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، للإنتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ،ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل، بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

من جانبه أوضح المهندس سامح قابيل، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ،أنه وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 70 ٪ إنشائي و40٪ كهروميكانيكا، ومن المقرر التشغيل التجريبي لمحطة مياه البكارشة في 4/ 2021، على أن يتم التسليم النهائي في 30/ 6 / 2021 ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين ولتحسين منظومة مياه الشرب بمراكز شمال المحافظة.