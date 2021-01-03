شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: غلق 4245 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، عن غلق ما يقرب من 4245 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال أسبوع في الفترة من 26 ديسمبر وحتى تاريخه، مشيرًا إلى أن قرارات الغلق شملت محلات وورش وكافيهات وفض أسواق وغلق مراكز تعليمية وحضانات وفض أفراح وغلق صالات رياضية ومحاضر عدم ارتداء الكمامات الطبية.

يأتي هذا في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنع التجمعات تفاديًا لانتشار الفيروس.

وأضاف محافظ المنوفية إلى أنه تم غلق ما يقرب من 556 محلا، و280 ورشة، و162 كافية، ومطعم وقهوة، كما تم فض 35 سرادق فرح وعزاء، وفض 28 سوق بنطاق المحافظة، فيما تم إغلاق ما يقرب من 18 مركز تعليمي وحضانات، وتحرير 3153 محضرًا عدم ارتداء الكمامات الطبية، كما تم إغلاق 13 صالة رياضية بنطاق الوحدات المحلية.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعات اليومية على أرض الواقع والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بشأن الغرامات الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار الفيروس، مناشدًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتي أقرتها وزارة الصحة لتخطي هذه المرحلة الراهنة بأمن وسلام.