شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 108 مواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامة فى الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق، والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف، للوقوف على مدي التزام السائقين وكذلك المواطنين المتردين على المواقف العامة والمحال والمنشآت التجارية بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، ولتحصيل الغرامة الفورية على المخالفين وقيمتها 50 جنيها طبقا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

أشار المحافظ إلى أن أعمال لجان المتابعة المشكلة أسفرت عن تغريم 108 مواطن بالمواصلات العامة والمحال التجارية ،لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء

وأوضح عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام ،أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، تم تشكيل 6 مجموعات عمل بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق، لرصد السائقين والركاب والمواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال التجارية غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية، وأسفرت عن تغريم 108 مواطن وتحصيل غرامة فورية بقيمة 50 جنيه طبقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين