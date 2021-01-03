تغريم مجدي عبدالغني 40 ألف جنيه بتهمة سب مدير الإعلام بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار عامر درويش، بتغريم مجدي عبدالغني لاعب الأهلي السابق، 20 ألف جنيه وتعويض 20 ألف جنيه وإلزامه بمصاريف وأتعاب المحاماه لسب وقذف جمال جبر مدير الإعلام بالنادي الأهلي في إحدى البرامج التليفزيونية.

جاء ذلك في القضيتين رقم 15290 لسنة 2020 ، 15291 لسنة 2020 جنح الدقي.

وكان جمال جبر فوجأ بتعدي مجدي عبدالغني بالتعدي عليه بالسب والقذف بألفاظ غير أخلاقية أثناء البث المباشر لإحدى البرامج التليفزيونية بدعوى اانحياز "جبر" لموقف مجلس إدارة الأهلي الحالي في أزمة رحيل رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة قبل نهائي دوري الأبطال.