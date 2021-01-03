الداخلية: ضبط 7303 تاجر مخدرات خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

داهم ضباط مكافحة المخدرات، البؤر الأجرامية وأوكار الكيف لفرض السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية وملاحقة العناصر القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة والعقاقير المؤثرة على الصحة النفسية وحماية الشباب من السقوط في براثن الإدمان.

ونجحت الحملات الأمنية على مدار شهر بمختلف المحافظات، في ضبط 8627 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 7307 متهم وبحوزتهم طن و141 كيلو بانجو، 668 كبلو حشيش، 97 كيلو هيروين و100 كيلو استروكس وفودو وأفيون، وكمية من مخدر شابو وزنت (34,642 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (18,194 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (4,535 كيلو جرام)، كمية من مخدر فرجينيا وزنت (480 جرام)، 293208 قرص مخدر، وكمية من مخدر الكيتامين وزنت 1,694 كيلو.

وفي سياق آخر نجحت مباحث التموين بالاشتراك مع الجهات المعنية لمراقبة الأسواق ومكافحة الغش التجاري، في ضبط 38535 قضية تموينية متنوعة شملت 688 قضية أسطوانات غاز بمضبوطات بلغت (46982 أسطوانة)، قُدرت قيمة الغاز المُدعم بـ (6342570 جنيه)، (83) قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت (1147596 لتر)،(381) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (82,035 طن – 857 قطعة – 21237 عبوة) سلع غذائية وتموينية متنوعة، (97) قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت (30,898 طن – 396عبوة – 7289 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.