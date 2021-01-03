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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
طالبت دار الإفتاء المصرية، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ونشرت الإفتاء على صفحتها الرسمية ب"فيسبوك"، الأحد، صورة لممرضة مستشفى الحسينية بالشرقية، أثناء جلوسها عقب انقطاع الأكسجين عن مرضى الرعاية المركزة، "التزم بالإجراءات الاحترازية، البس الكمامة، ألا تكفيك صورة هذه الممرضة التي تملَّكها الخوف من كثرة الوفيات حولها، ألا تكفيك صورة هؤلاء الممرضات اللاتي أنهكهنَّ التعب من علاج المرضى".
وتابعت دار الإفتاء:"كل القائمين على علاج المرضى أبطال ونثمِّن جهودهم، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء".
وتابعت: " نحن المصريين علينا عبء كبير في تعديل السلوك والمحافظة على الصحة والتزام الإجراءات الاحترازية من المرض أيضًا، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من دار الإفتاء على صورة ممرضة مستشفى الحسينية بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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