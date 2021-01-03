الصحة تنشر الفيتامينات والمعادن الطبيعية لتقوية الجهاز المناعي ضد الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، عبر موقع فيسبوك، الأغذية التي يمكن إضافتها إلى الوجبات الصحية لتقوية المناعة: وأضافت الوزارة أن تناول الفيتامينات والمعادن الطبيعية يقوي الجهاز المناعي ضد الأمراض. وجاءت قائمة الأغزية على النحو التالي:

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