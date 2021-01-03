محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تعرض النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، لوعكة صحية غيبته عن الظهور لمدة أسبوعين.
وقال "أبو هشيمة"، في منشور له على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله ربنا اختبرني في بداية العام الجديد بشوية تعب.. أنا دلوقتي أحسن وأقوى.. خاللوا بالكم من صحتكم.. دي كنزكم الحقيقي.. كل سنة وأنتم طيبين".
وعلم "الخليج 365"، من مصدر مقرب من النائب، أن الوعكة الصحية بدأت منذ أسبوعين بعدما تعرض لآلام شديدة في غضروف الرقبة دفعته إلى أن يقيم أسبوعا بإحدى مستشفيات القاهرة الجديدة، لإجراء بعض الفحوصات الطبية قبل أن يعود إلى منزله لمواصلة مرحلة العلاج، مع الالتزام بالراحة حسبما شدد عليه الأطباء المتابعون لحالته.
كانت هذه تفاصيل خبر غيبته أسبوعين.. تفاصيل الوعكة الصحية لـ"أبو هشيمة" - صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.