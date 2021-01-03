شكرا لقرائتكم خبر عن انضباط والتزام ركاب «المترو والقطارات» في أول يوم لتطبيق غرامة الكمامة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محطات مترو الأنفاق، حالة من الانضباط والتزام من أغلب الركاب، وذلك في اليوم الأول لتطبيق تحصيل ٥٠ جنيها قيمة الغرامة الفورية التي قررها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، وسجلت عدسة المصري اليوم من محطة الشهداء الالتزام الكامل من الركاب، والتعامل من قبل شرطة النقل والمواصلات، مع عدد من الركاب المخالفين وتحصيل الغرامة عن طريق شركة مترو الأنفاق.

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أن الحملات الانضباطية تتم بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، وبتواجد فريق عمل شركة فالكون جروب للأمن، وذلك لضبط كافة الظواهر السلبية أو أي راكب مخالف لقرار إرتداء الكمامة على أرصفة المحطات أو داخل القطارات وتوعيتهم بضرورة إرتداء الكمامة، حفاظاً عليهم وعلى من حولهم .

فيما قامت هيئة السكة الحديد، بتوزيع منشور بتطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامات في المحطات وداخل القطارات، على مستوي الجمهورية.

وأعلنت هيئة السكة الحديد تسليم الراكب إلى الشرطة في حالة عدم دفع غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات والمحطات، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد.

وقالت في بيان رسمي لها تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، إنه إعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 2021/1/3 سيتم فرض غرامة فورية قدرها 50 جنيه لا غير، على المواطنين المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات داخل المحطات بأماكنها المغلقة أو المفتوحة والقطارات بجميع أنواعها ودرجاتها.

وفي حالة رفض المخالف دفع الغرامة المقررة سيتم تسليمه للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقامت هيئة السكة الحديد، بتوزيع منشور بتطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامات في المحطات وداخل القطارات، وذلك ابتداءا من اليوم الأحد على مستوي الجمهورية.

ونص منشور القرار رقم ١ لسنة ٢٠٢١، والصادر السبت ٢ ديسمبر لسنة ٢٠٢١. أنه تقرر اعتبارا من الأحد الموافق ٣ يناير، تحصيل مبلغ ٥٠ جنيها غرامة فورية من المواطنين المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء، بعدم الكمامة داخل القطارات (جميع انواع القطارات) أو داخل المحطات، سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة.

ونص القرار أن الغرامة توزع بين رؤساء ومشرفي القطارات والهيئة، بحيث تحصل الهيئة على ٤٠ جنيها و١٠ جنيهات للمحصل.

وتتمنى الهيئة للجميع رحلات آمنه وسعيدة على متن قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، دون إخلال بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصًا على سلامة الجميع.

- صورة أرشيفية

أول أيام تطبيق غرامة الـ50 جنية علي مخالفي ارتداء الكمامة في المترو بالقاهرة

أول أيام تطبيق غرامة الـ50 جنية علي مخالفي ارتداء الكمامة في المترو بالقاهرة

أول أيام تطبيق غرامة الـ50 جنية علي مخالفي ارتداء الكمامة في المترو بالقاهرة

أول أيام تطبيق غرامة الـ50 جنية علي مخالفي ارتداء الكمامة في المترو بالقاهرة

أول أيام تطبيق غرامة الـ50 جنية علي مخالفي ارتداء الكمامة في المترو بالقاهرة

أول أيام تطبيق غرامة الـ50 جنية علي مخالفي ارتداء الكمامة في المترو بالقاهرة

أول أيام تطبيق غرامة الـ50 جنية علي مخالفي ارتداء الكمامة في المترو بالقاهرة

أول أيام تطبيق غرامة الـ50 جنية علي مخالفي ارتداء الكمامة في المترو بالقاهرة

أول أيام تطبيق غرامة الـ50 جنية علي مخالفي ارتداء الكمامة في المترو بالقاهرة

أول أيام تطبيق غرامة الـ50 جنية علي مخالفي ارتداء الكمامة في المترو بالقاهرة