شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تسترد 300 فدان بمركز الواحات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت محافظة الجيزة من استرداد 300 فدان أراضي أملاك الدولة بمنطقة غرب روني بطريق الحيز بمركز الواحات البحرية حيث تم إزالة التعديات من على الارض واستردادها. وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أنه تم إزالة 25 حالة بناء مخالف وتعدي على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية ومنشأة القناطر وحى بولاق الدكرور والهرم. ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة وتحرير محضر له والتحويل إلى النيابة العسكرية مؤكداً على وجود وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق وإنشاء وحدات فرعية للمتغيرات المكانية بالأحياء والمراكز والمدن لرصد أى متغيرات بنائية لسرعة التوجه نحو زالتها، مؤكدا دعم الوحدات بأحدث الاجهزة والتجهيزات التكنولوجية. الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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