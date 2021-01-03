شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مجمع للصناعات الحرفية بالعريش: يضم 47 ورشة في مختلف الأنشطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة شمال سيناء، الأحد، أن مجمع الصناعات الحرفية بالعريش، يضم 47 ورشة حرفية في مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة، والتي من بينها، النجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم، وغير ذلك من الصناعات الحرفية بهدف تجميع الورش وإخلاء مدينة العريش منها.

ويجري حاليًا العمل في إقامة مجمع الصناعات الحرفية بالعريش، بتكلفة 50 مليون جنيهًا، ومن المقرر افتتاحه في شهر أبريل المقبل، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وأضاف أنه سيتم تجهيز 43 ورشة منها بالمعدات اللازمة، مشيرًا إلى أنه جاري العمل حاليًا في الإنشاءات والمباني، كما تم توريد معدات 10 ورش منها.