شكرا لقرائتكم خبر عن تزاحم أصحاب المعاشات على مكاتب البريد بالمنيا وتطبيق إجراءات وقائية ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الأول لصرف المعاشات في المنيا، إقبالا كبيرًا وتزاحمًا على مكاتب البريد بمدن وقرى المحافظة، وسط محاولات لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد (كوفيد -19).

وطالب أحمد أشرف، أحد منتفعين المعاش، بضرورة توفير منافذ وأماكن تليق بأصحاب المعاشات، الذي أدوا مهام عملهم حتى بلوغ سن المعاش.

فيما تقدم محمد عبدالحفيظ صالح، عضو مجلس الشيوخ، بطلب لإقامة مكتب بريد نموذجي بمدينة العدوة، لاستقبال آلاف المواطنين المترددين شهريًا.

طوابير صرف معاشات المنيا - صورة أرشيفية

طوابير صرف معاشات المنيا - صورة أرشيفية

طوابير صرف معاشات المنيا - صورة أرشيفية

طوابير صرف معاشات المنيا - صورة أرشيفية

طوابير صرف معاشات المنيا - صورة أرشيفية

طوابير صرف معاشات المنيا - صورة أرشيفية