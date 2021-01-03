شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من هيئة ضمان الجودة والتأهيل تزور جامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الأحد، وفد هيئة ضمان الجودة للتأهيل والاعتماد، الذي يزور الجامعة لاعتماد كلية التربية النوعية بحضور الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وناقش رئيس الجامعة مع وفد الهيئة الذي يضم الدكتور فتحي محمد حسن، عضو فريق المراجعة الخارجية من قبل الهيئة، والدكتور دعاء منصور أبوالمعاطي، مراقب الهيئة القومية لضمان الجودة، دور كلية التربية النوعية داخل وخارج الجامعة، وما تقوم به من تجميل الميادين الشوارع واشتراك كلية التربية النوعية في كل أنشطة المجتمع المدني، حيث إنها كلية خدمية في المقام الأول والوحدة الانتاجية بالكلية وخروجها إلى المجتمع لتحقيق نفع للكلية والطلاب، كما تناول رئيس الجامعة أيضًا مناقشة مشروعات تخرج طلاب الكلية وكيفية الاستفادة منها في خدمة المجتمع.

وقامت اللجنة بتفقد أماكن ممارسة الأنشطة الطلابية والمعامل والمختبرات والقاعات الدراسية والتأكد من استيفائها لشروط ومقاييس الاعتماد المعلنة من الهيئة القومية لضمان الجودة، كما قامت اللجنة أيضًا بمناقشة الدكتور محمد سعيد، القائم يعمل عميد الكلية ووكلاء ورؤساء الأقسام ومدير الوحدات بالكلية وتم مناقشة أهم ملاحظات اللجنة.

وشهد الجولة الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة وأمين عام الجامعة.