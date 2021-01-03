شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم لاعب كارتيه لحصوله على المركز الخامس في بطولة الجمهورية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرَّم الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اللاعب يوسف أحمد الدسوقي منصور، عضو مركز شباب كفر الجزار، الحاصل على المركز الخامس جمهورية عمومي كموتيه، تحت ١١ سنة، وزن تحت ٤٧ كيلو، بنين، والتي أقيمت في نادي طلائع الجيش، وذلك تشجيعًا له.

يذكر أن الاعب حصل على مركز أول في بطولة المحافظة، ثم مركز ثاني في بطولة الجمهورية قطاع، ثم مركز خامس في بطولة الجمهورية عموم، هذا الموسم.

وشمل التكريم الكابتن أحمد الدسوقي منصور، مدرب الكاراتيه بمركز شباب كفر الجزار، وسماح محمد أمين محمد إمبابي، مدير مركز كفر الجزار، لما بذلوا من جهد وتشجيع للاعب، وتحقيقه هذا المركز والمستوى على نطاق الجمهورية والمحافظة.