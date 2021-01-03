شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبوهشيمة يُصاب بوعكة صحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر أحمد أبوهشيمة، رجل الأعمال، اليوم الأحد، صوره له عبر موقع «فيسبوك»، يرتدي وسادة طبية.

وكتب «أبوهشيمة»: «الحمد الله ربنا اختبرني في بداية العام الجديد بشوية تعب.. أنا دلوقتي أحسن وأقوى.. خلو بالكم من صحتكم.. دي كنزكم الحقيقي.. كل سنة وأنتم طيبين»، فيما طالباه متابعوه بأن يكف عن لعب الرياضة، وتنموا له الصحة والسلامة.